ARTIGO: A Pouca-Vergonha dos Apagões de Alta Floresta

A cidade de Alta Floresta é pólo de 8 (oito) hidrelétricas. Quatro já estão construídas: a Hidrelétrica do Rio Teles Pires, com 1.820 megawatts, a 10.ª do Brasil e as três do Rio Apiacás, respectivamente com 100 megawatts, 100 megawatts e 140 megawatts cada uma. A hidrelétrica São Manoel, com 700 megawatts, encontra-se em fase de acabamento. Três outras são anunciadas: a Hidrelétrica de Alta Floresta, com 500 megawatts, a Hidrelétrica da Foz do Rio Apiacás e a Hidrelétrica de Carlinda, no Rio Teles Pires.

Outra coisa a ser levada em conta quando se trata de apagão: a cidade de Alta Floresta é pólo da origem de dois linhões: um de quatro fios e o outro de 24 (vinte e quatro) fios, saindo este da Usina Hidrelétrica do Rio Teles Pires até a cidade de São Paulo; cada torre de concreto e ferro do linhão (dizem ser cerca de 6.500 até a capital paulista) custou meio milhão de reais cada uma, incluindo os fios de uma torre a outra. É lindo de ver as torres com seus cerca de 50 metros de altura passando orgulhosos por cima das árvores da Mata Amazônica. É uma beleza e riqueza só bem entendidas e sentidas por quem tem a felicidade de conseguir ver de perto a imponência de um linhão de 24 fios.

Além disso, a Energisa, responsável pela energia elétrica na cidade de Alta Floresta, pelo menos quando se trata dos cuidados e serviços com fios e postes, é um modelo de empresa, de rapidez, de qualidade de trabalho e de tecnologia de ponta em sua atividade.

Ora, para o cidadão altaflorestense, com estes três pressupostos: o primeiro, das hidrelétricas; o segundo, dos linhões e, o terceiro da excelência das atividades da Energisa, fica difícil, dificílimo de se entender as recentes e numerosas repetições de apagão em Alta Floresta.

Afinal, que sina: “Iluminar boa parte do Brasil com oito hidrelétricas e ficar sem luz? Ajudar os outros, e ser humilhado e ludibriado durante meses e anos na escuridão de apagões sem fim? Se a Energisa funciona tão bem – e ela de fato funciona! – por que, então, prosseguem a população, o comércio, os hospitais, as escolas, os empresários e as famílias de Alta Floresta sendo prejudicadas e maltratadas sem parar?…”

Por favor, a paciência e a dignidade do povo de Alta Floresta pedem e antecipadamente agradecem as autoridades responsáveis quando chegar ao fim a pouca-vergonha dos apagões de Alta Floresta!

Prof. Dr. José Antonio Tobias