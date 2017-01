Ano letivo das escolas municipais começa dia 13

Kariny Santos

O ano letivo terá início no dia 13 de fevereiro para cerca de quatro mil e seiscentos alunos de educação infantil e ensino fundamental da rede pública municipal de ensino de Alta Floresta. O preenchimento de vagas nas creches e escolas municipais começou no início de dezembro de 2016. A Secretaria de Educação espera até o início do mês, apresentar um esboço do calendário com todas as atividades relativas ao ano letivo, segundo Sirlei Vaz, assessora Pedagógica da SME.

Ao todo Alta Floresta conta com 10 creches e 9 escolas sendo 3 rurais, as creches que ficam espalhadas pela cidade atendem da seguinte forma: Anjo da Guarda de 1 ano a 5 anos de idade, Menino Jesus e Irma Dulce atende de 04 meses a 5 anos de idade, já a Paulo Pires, Laura Vicunã e Princípio da Sabedoria o atendimento é para crianças de 04 meses a 3 anos de idade, Sementes do Saber, Arte do Aprender , Trenzinho Mágico e Maria Domingos Mazzarello a faixa etária das crianças é de 3 a 5 anos de idade.

Antes do início das aulas será realizada a semana pedagógica para que as equipes pedagógicas das escolas possam se preparar para receber melhor os alunos. Além disso, será realizada a semana de atribuição de aulas nos dias 06, 07, 08 e 09 para os funcionários contratados que realizaram o teste seletivo, seguindo a classificação de cada área.