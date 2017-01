Administração estuda proposta que busca valorização dos servidores públicos

A Prefeitura Municipal iniciou nesta quinta-feira, 26, a avaliação de um projeto que busca a valorização dos servidores públicos. A proposta inicial foi apresentada ao prefeito municipal, Dr. Asiel Bezerra, vice-prefeita, Neia Munhoz, secretários municipais e superintendentes. A ideia é aperfeiçoar a proposta com novos encontros nos próximos meses e implementar o projeto ainda no primeiro semestre de 2017.

De acordo com Claudiomiro Viera, servidor lotado na Secretaria de Saúde, o projeto busca estimular o servidor a desempenhar suas funções sempre primando a excelência. Através do projeto será possível avaliar a produtividade do serviço prestado à população. “Será possível identificar se ele trabalha com dedicação e responsabilidade, se tem sido produtivo e resolutivo em seu setor de trabalho”, detalha Viera.

O projeto prevê que os servidores bem avaliados sejam premiados. A forma como isso vai acontecer ainda está sendo analisado, bem como o método de avaliação. A ideia é envolver os contribuintes nesse processo avaliativo.

Conforme o secretário-adjunto de Administração, Claudinei de Jesus, um projeto de valorização semelhante já foi aplicado no Departamento de Vigilância Sanitária no período em que Claudiomiro Viera era o responsável pelo setor, conseguindo bons resultados. “Acreditamos ser de grande valia para os servidores e para o próprio serviço público, que sempre tem buscado melhorar a prestação de serviços ao contribuinte”, avalia.

Claudinei destaca que, mesmo sendo a sequencia de mandato de um mesmo gestor, é necessário buscar a valorização e estímulo do servidor público. Ele ressalta ainda a intenção da administração municipal em melhorar as condições estruturais de trabalho, já que o prédio atual já não comporta a estrutura que um município do porte de Alta Floresta exige. O secretario adjunto acrescenta que o Executivo Municipal também planeja investir em equipamentos para atender a crescente demanda no serviço público. “Nós temos cerca de 1,7 mil servidores e temos que dar as melhores condições para esses servidores trabalhar”, pontuou.