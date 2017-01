Multas aplicadas pelo JEC de Alta Floresta foi “positiva” para economia local, diz juíza

Da Redação com Viviane Moura

A assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou por meio de matéria publicada em seu site, que o Juizado Especial Cível (JEC) da Comarca de Alta Floresta emitiu quase dois milhões de multas no ano de 2016 (R$ 1.965.242,10), sendo que desse total, R$ 1.488.669,19 foi efetivamente pago às partes, por meio dos alvarás. A informação foi extraída do relatório do SISCONDJ (Depósitos Judiciais) e aponta que ao longo do ano passado foram expedidos 323 alvarás judiciais pela unidade judiciária.

Para a juíza da Quarta Vara, Milena Ramos de Lima e Souza Paro, o volume expressivo ajudou a economia local, impactando a vida dos jurisdicionados. “Esse montante evidentemente afetou de forma positiva a economia de Alta Floresta, uma vez que esses valores foram injetados na cidade. A maior parte dos recursos foi destinada à quitação de pagamentos em favor de consumidores, somas advindas de grandes empresas com sedes em outras localidades”, ressalta.

A juíza atribui o resultado positivo ao empenho dos servidores do Poder Judiciário, fato que demonstra a importância das ações empreendidas pelo Juizado Especial Cível no tocante à economia local e à efetiva e célere prestação jurisdicional.