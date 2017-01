Asiel fica otimista com resultado da visita à Alemanha, “para quem não tinha nada agora temos essas promessas”

Da Redação

O prefeito Asiel Bezerra de Araújo fez uma avaliação positiva dos resultados da viagem que fez entre à Alemanha entre os dias 14 e 18 de fevereiro e afirmou ter voltado esperançoso com as promessas que obteve, a principal delas é da visita ao Brasil do presidente da Bayer, que prometeu estender sua viagem até Alta Floresta neste ano. O prefeito apresentou-lhe o município e sugeriu a implantação de uma planta da empresa Monsanto (adquirida pela Bayer).

Durante a “missão na Alemanha” o chefe do executivo municipal passou por cidades como Eschweiler, Mohnheim, Nuremberg e Köln, todas com objetivos de trocar e discutir projetos de desenvolvimento sustentável e inováveis, para serem aplicados na região.

Logo no primeiro dia, 14, houve uma visitação ao município de Eschweiler, cidade cuja população assemelha-se à Alta Floresta em número de habitantes, onde um foi assinado “termo de cooperação”, com o objetivo de trocar projetos e atividades que deram certo. “Algumas coisas que deram certo lá apesar de ser realizadas de uma forma totalmente diferente para nós fazermos aqui, e algumas coisas que deram certo aqui eles possam fazer lá”. O prefeito da cidade alemã também prometeu vir a Alta Floresta e conhecer a região amazônica.

Conforme Asiel, uma das etapas da viagem que mais chamou a atenção foi em na cidade de Köln (Colônia), onde foi constatado o desenvolvimento com sustentabilidade uma vez que a cidade não tem um aterro sanitário e sim usina de lixo, “dois terços da energia da cidade de Colônia vem do lixo e somente um terço que eles pegam da energia eólica, o dono dessa empresa colocou o projeto no ministério na Alemanha e está aguardando resultados, e se conseguir esse projeto ele virá para Alta Floresta e vai atender a nossa necessidade a custo zero, bancado pelo governo alemão”, animou-se o prefeito.

Em Nuremberg, cidade que é um centro tecnológico do país, uma porta foi aberta, um representante do governo alemão garantiu oportunidade de acadêmicos e professores de realizarem um intercâmbio, “ele nos colocou a disposição e abriu as portas se qualquer uma das três faculdades aqui de Alta Floresta, algum professor ou algum aluno quiser fazer um intercambio ou alguma especialização é só entrar em contato com que as portas estão abertas”, ressaltou.

O encerramento das visitas se deu no dia 18 com a diretoria da Bayer/Monsanto, empresa do segmento farmacêutico que adquiriu a Monsanto, líder mundial dos herbicidas e engenharia genética de sementes, o objetivo da visitação é que aqui se instale uma planta dessa empresa no município, onde já foi acordada uma visita. “O presidente da Bayer disse que vai estar vindo ao Brasil, e quando vier realizará uma visita a nós em Alta Floresta. Para quem não tinha nada agora temos essas promessas, e se Deus quiser vai dar certo e nós vamos ter uma planta da Bayer/Monsanto instalada em Alta Floresta”, finalizou.