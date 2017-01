Senador diz que Taques deixou “vaca ir para o brejo” para chamar partidos

RD News

O senador Wellington Fagundes (PR) classificou como “guerra” a disputa entre os partidos que apoiam o governador Pedro Taques (PSDB) por cargos no secretariado. Além disso, acusa o tucano de ter perdido o controle da administração estadual.

Segundo o republicano, Taques agiu de forma maniqueísta ao dizer que não aceitaria a classe política no Governo para montar uma equipe formada somente por técnicos para administrar o Estado de forma isolada. “Agora, chegou à conclusão que a vaca está indo para o brejo. Então, começa a chamar os políticos, os partidos e começa uma guerra”, declarou Wellington ao Mato Grosso Mais na manhã desta segunda (23).

Wellington também avalia que Taques poderia ter promovido a boa convivência entre os partidos aliados garantindo espaço na equipe desde o início da administração. Afirma ainda que a disputa por cargos prejudica o desenvolvimento do Estado. “Cada dia que se perde, quem perde é o povo. As obras seguem paralisadas e o governador só fazendo criticas ao passado. Já se passaram dois anos. Precisamos construir o Estado, olhar pra frente e buscar soluções. Não adianta ficar com picuinhas e apontando dedo para erros dos outros”, completou Wellington.

Para Wellington, Taques também precisa fazer com que o Governo seja célere na conclusão de obras paradas. Como exemplo do que classifica como descaso, o senador do PR cita o Rodoanel de Cuiabá. “Nós temos aqui o contorno viário de Cuiabá com R$ 90 milhões na conta há mais de três anos parados e a obra está aí e não sai. Por que não sai? Falta de planejamento? Falta de eficiência? o governador tem que dar uma resposta, tem que resolver”, concluiu.