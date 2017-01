Polícia prende suspeito, recupera moto e evita “novo roubo” em AF

Kariny Santos

Um homem de 23 anos, foi preso acusado de furto a uma loja de eletrodomésticos localizada na avenida Ludovico da Riva. A partir deste crime a Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto furtada na quinta-feira (19) e também evitar um furto em uma distribuidora de bebidas. O suspeito quebrou a vitrine da loja e de acordo com a PM, estaria em busca de dinheiro, como não encontrou, furtou um capacete e seguiu sentido setor F.

“Descemos a rua F e vimos a motocicleta parada em frente a distribuidora, um suspeito foragiu e outro estava no interior do estabelecimento, fizemos a abordagem e conseguimos detê-lo”, disse Sargento Gezildo em entrevista na imprensa. Ao lado da moto foi encontrado o capacete furtado na loja de móveis e o suspeito já havia separado R$ 278,00 que estava no caixa do estabelecimento.

Após a sua detenção e encaminhamento para a Polícia Civil, foi constado que a moto que o mesmo usava, uma I/Bashan 50cc, preta, ano 2011/12, havia sido furtada na noite quinta-feira (19), na rua T-2. Para a Polícia o suspeito disse que adquiriu a motocicleta em troca de R$ 70,00 em drogas. Conforme a PM, o objetivo da dupla era invadir vários comércios em busca de dinheiro, que seria usado para a compra de drogas.