Juristas defendem que ministro do STF seja escolhido após julgamento do TSE sobre Temer

Jornal GGN

Os membros da associação Juízes para a Democracia emitiram uma nota à imprensa nesta segunda (23) defendendo que o sucessor do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal seja escolhido somente após a ação que pode levar à cassação de Michel Temer ser concluída no Tribunal Superior Eleitoral.

Na nota pública, a entidade disse que o processo de escolha de um ministro da mais alta corte do País deve ter “transparência” e ser revisto pelo bem da democracia. E que, no caso, da substituição de Teori, não deveria ocorrer às pressas, por pressão da opinião pública.

O TSE investiga denúncia do PSDB contra a chapa vitoriosa em 2014 por supostas práticas de abuso econômico. O presidente da corte eleitoral, Gilmar Mendes, disse que o julgamento seria concluído em 2017. Temer não tem prazo para discutir a nomeação de um novo ministro para o Supremo.

Na atual conjuntura, Temer já avisou que não irá escolher um ministro para o STF antes que a relatoria da Lava Jato, antes a cargo de Teori, seja definida em debate interno.

Nesta segunda (23), o ministro Marco Aurélio Mello informou que Carmen Lúcia, presidente do STF, deve definir em questão de dias, no máximo, como se dará a escolha do novo relator.