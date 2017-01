Homem sofre tentativa de homicídio na Praça do Avião

Kariny Santos

Uma homem de 34 anos de Identidade ainda não revelada, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde deste domingo 22, no pátio do centro cultural de Alta Floresta, praça do avião. A vítima levou cerca de 4 golpes de facão na cabeça o suspeito ainda não foi localizado.

Conforme a Polícia Militar a vitima tinha carne e verduras na mochila, ele relatou apenas que sentiu golpes na cabeça, mas não lembra de nada.

O mesmo foi socorrido e encaminhado ao hospital regional o caso segue sendo investigado.