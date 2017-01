FADAF: Curso de Superior em Gestão de Agronegócio acompanha o desenvolvimento de Alta Floresta e região

Departamento de Comunicação da FAF/FADAF – Prof. Sidney da Silva Chaves

Texto: Marlize Reffatti Zinelli – Coordenadora do Curso de Agronegócio da FADAF

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Agronegócio da FADAF- Faculdade de Direito de Alta Floresta possui uma carga de 2.580 horas de aulas ministradas ao longo de seis (6) semestres. São intercaladas aulas teóricas com aulas práticas, proporcionando contato com a realidade do agronegócio na região, que apresenta um significativo crescimento deste seguimento tanto com o setor da pecuária que já está consolidada no município quanto com a o setor da agricultura que vem crescendo ano a ano, principalmente a soja.

Gestão de Agronegócio

O curso tem como finalidade a gestão de cadeias produtivas, a elaboração de projetos agrícolas, a implantação, operação e melhoria de sistemas das cadeias produtivas agrícolas e agroindustriais, os sistemas integrados de bens e serviços agrícolas, envolvendo recursos humanos, recursos financeiros e materiais, tecnologia, informação e insumos agrícolas.

A formação dos profissionais em Gestão do Agronegócio envolve capacitação em ciências sociais aplicadas nas diversas áreas: administrativa, economia, finanças, contabilidade, estatística e pesquisa operacional e aplicações de práticas de gerenciamento do agronegócio.

Perfil

O aluno deverá desenvolver competências visando solucionar problemas e enfrentar situações imprevisíveis, de incerteza e instabilidade, usando raciocínio lógico e analítico. O egresso do curso deverá estar apto para a solução dos principais problemas organizacionais e institucionais em níveis regional, nacional e internacional, estabelecendo relações causais entre os fatos, nos diferentes contextos organizacionais e sociais.

Mercado de Trabalho

O curso proporciona às instituições públicas e privadas recursos humanos capacitados e sintonizados com as peculiaridades do Sistema Agroindustrial. Isso contribui para superar os desafios do agronegócio brasileiro.

O profissional formado poderá atuar no mercado de trabalho como gestor em empresas agroindustriais, empresas de produção agrícola e empresas de varejo de alimentos; como gestor público envolvido com a formulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento agrícola e desenvolvimento rural; como analista de projetos agroindustriais; ou como analista de mercados agroindustriais e especialista em política agrícola para mercado interno e externo.

O profissional que dominar conhecimento e tecnologias inovadoras nestes setores certamente terá sucesso profissional porque a economia do MT se volta cada vez mais para o crescimento e consolidação do agronegócio.

A FADAF oferece uma biblioteca com mais de 22 mil livros, laboratório de informática, Núcleo de Práticas Jurídicas,salas climatizadas, salão de ventos, internet wirelles em todo o campus, lanchonete universitária, corpo docente qualificado e experiente e curso reconhecido pelo MEC.