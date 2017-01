SISU 2017 – Venha para a UNEMAT

Por: José Carlos Antunes de Oliveira – Assessor de Comunicação – UNEMAT

Todas as pessoas que participaram da prova do ENEM em 2016 podem, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017), concorrer as 2340 vagas oferecidas pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em seus 58 cursos de graduação.

Em Alta Floresta a UNEMAT atualmente oferece quatro cursos: Agronomia e Engenharia Florestal em período integral (diurnos) e Ciências Biológicas e Direito (noturno), sendo 40 vagas ofertadas em cada um dos cursos.

As inscrições na UNEMAT, através do Sisu 2017, estarão abertas de 24 a 27 de janeiro, onde cada candidato poderá escolher até duas opções de curso e todo o processo de inscrição se dará pela internet (www.sisu.mec.gov.br).

Para participar da seleção de vagas o candidato não poderá ter tirado zero na redação. As regras e normas para essa seleção se encontram no edital de inscrição, seleção e ocupação de vagas dos cursos de graduação da UNEMAT na internet (www.vestibular.unemat.br).

Não perca esta oportunidade de transformar sua vida!