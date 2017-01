Secretaria de Infraestrutura fabrica 21 toneladas de massa para tapa-buraco

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Alta Floresta (Sinfra/AF) fabricou no começo da semana 21 toneladas de massa asfáltica – o chamado pavifácil, que é utilizada na Operação Tapa-buraco, como forma de restaurar o asfalto danificado. Desde que começou a fabricar este produto, em 2015, a Prefeitura de Alta Floresta não teve mais problemas para manter as vias pavimentadas em condições de trafegabilidade.

O pavifácil é fabricado na própria Secretaria de Infraestrutura e é composto de pedrisco e emulsão asfáltica para ruptura lenta (RL). Desde que o tapa-buraco começou a ser feito, em maio de 2015, pela própria prefeitura, Alta Floresta não teve maiores problemas com ruas pavimentadas esburacas.

A fabricação da massa asfáltica tem sido primordial para a realização do serviço de recuperação do asfalto, sem contar que tal situação tem dado uma independência maior para o Poder Executivo desenvolver as ações visando atender a demanda com recursos próprios.

A equipe de Tapa-buraco da Secretaria de Infraestrutura é formada por 11 funcionários e conta com um trator com rolo compactador, um trator com carreta, um caminhão tanque, que serve para transportar a emulsão para ruptura rápida (RR) e um caminhão caçamba, que transporta o pavifácil.