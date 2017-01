Secretaria de Educação finaliza processo de validação de inscrições para o processo seletivo simplificado

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Terminou nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017, o processo de conferência e validação da documentação dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 011/2016, que foi realizado esta semana pela Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta, na Escola Municipal Professor Benjamin Padoa. Mais de 1.700 pessoas se inscreveram.

A Prefeitura de Alta Floresta visa, por meio do Processo Seletivo Simplificado, a contratação temporária de professores, técnicos em desenvolvimento infantil (TDI), vigias, faxineira, motorista, nutricionista e técnico administrativo para atender a rede municipal de ensino.

A coordenadora da Comissão de Avaliação, Mônica Marques, explicou que a classificação por cargo será divulgada no dia 25, próxima quarta-feira, no mural da Secretaria Municipal de Educação e no site www.altafloresta.mt.gov.br.

Já o resultado final será publicado no dia 03 de fevereiro, com a convocação para a sessão pública de atribuição de aula para os interinos, que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 do próximo mês, na Escola Municipal Professor Benjamin Padoa.