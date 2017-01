Secretaria de Infraestrutura ativa fábrica de galeria pré-moldada

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Visando economizar utilizando os recursos e equipamentos disponíveis para o trabalho, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Alta Floresta (Sinfra/AF) ativou esta semana a Fábrica de Galeria Pré-moldada, e tem como primeira missão a construção de uma galeria na Avenida Jaime Verissimo de Campos, principal via de acesso ao Aeroporto Municipal.

O secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida explicou que a intenção é trabalhar com a construção de galerias e não mais com bueiros tubulares ou celulares. “As galerias pré-moldadas têm um poder maior de vazão de água e maior durabilidade, com isso solucionamos os problemas de pontes e bueiros de madeiras”, ressaltou.

Nesta primeira remessa serão construídas 36 peças (as chamadas duelas), que serão utilizadas na construção de uma galeria com 18 metros de comprimento na Avenida do Aeroporto. Cada peça terá dois metros e oitenta centímetros de largura, com 15 centímetros de espessura em cada lado. Depois de pronta a galeria terá mais de 100 metros quadrados para vazão da água.

Com mais de uma década de experiência na fabricação desse tipo de duelas, Antônio Cosmo Júnior, o popular Cabelo, assegura que as galerias terão uma durabilidade longa. Ele conta com a ajuda de Sebastião Ferreira Rosa, o popular Tião da Vila. “Depois que o concreto curar não quebra de jeito nenhum, pode passar um caminhão julieta carregado em cima”, garantiu ao explicar que para deixar a estrutura reforçada a armação feita com ferro 3/8, 5/16 e 5 milímetros é colocada dentro de uma forma onde também é misturado o concreto.

Com a fabricação própria destas galerias a Prefeitura de Alta Floresta fará uma economia considerável, pois se fossem compradas por meio de licitação cada peça custaria em média R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dessa forma a Secretaria Municipal de Infraestrutura estima obter uma economia de pelo menos 40% em relação ao valor de mercado.

“Em tempo de crise tem que ter criatividade, então tudo o que nós fizemos até agora foi com economia e pensando na eficiência e na solução dos problemas”, destaca Eloi Luiz de Almeida.