Morre professora Maria Amélia, presidente do COMDIPI e ouvidora da “Uniflor”

Da Redação

Após três meses de tratamento de saúde, morreu nesta quinta-feira, 19, em Cuiabá, a professora Maria Amélia Neves Alves, com 70 anos. Maria Amélia era presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alta Floresta e desde que a “Uniflor” foi criada, foi uma das professoras na instituição, atualmente era do departamento de ouvidoria da FAF/FADAF. A professora Maria Amélia estava internada na UTI do Hospital Santa Rosa, desde o dia 11 de fevereiro. Nos últimos três meses no entanto, teve que retornar várias vezes ao hospital para tratamento de saúde. A universidade emitiu uma “nota de pesar” pela morte da professora/pioneira.

Segundo Junior Zamar, que em Alta Floresta atua com sonorização, filho de Maria Amélia, o sepultamento será na capital do estado, Cuiabá, onde há vários parentes.

A professora Maria Amélia sempre foi querida dos colegas de profissão e de seus alunos. Atenciosa, sempre manteve uma boa relação com as pessoas de seu convívio. Na Fadaf, era uma espécie de conselheira tanto para alunos como para os profissionais que com ela atuavam. Assim que se soube de sua morte, vários ex-alunos fizeram questão de deixar mensagens para os familiares. “Tive a honra de ser aluna dela está pessoa maravilhosa Maria Amélia Neves Alves foi várias vezes em nossa igreja e participou de projetos conosco, alegre, uma simpatia admirável, descanse minha querida pois aqui ficamos com a saudade mas com ótimas lembranças”, disse Juliana Severo. “Tive a honra de trabalhar com ela na Uniflor e onde pude aprender muito com a sua experiência e o seu jeito humano de lidar com as pessoas. Que Deus conforte o coração dos familiares”, relatou Clailton Perin.