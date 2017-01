Filhote de jaguatirica é capturado pelo CB/MT dentro do cemitério de Alta Floresta                

Um exemplar de jaguatirica foi capturada na manhã desta segunda-feira, 23, no interior do Cemitério Jardim da Saudade, em Alta Floresta. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

A reportagem do O Diário acompanhou a captura, o animal, bastante acuado, aparentando muito nervosismo, subiu na copada de uma arvore enquanto seis homens do CB tentava, faze-la descer. Uma escada foi colocada até o topo e um dos homens subiu “empurrando-a” com um equipamento apropriado, para baixo. Homens esperavam com uma “rede” para a captura. Duas equipes de jornalismo, do O Diário e da TV Nativa, acompanharam a meia distância a captura.

Tensão e alívio – Assim que o animal desceu nos galhos mais baixos da árvore, os homens “deram o bote”. O animal pulou e foi literalmente agarrado pelos soldados do Corpo de Bombeiros. A jaguatirica até tentou morder o soldado, que estava com um par de luvas apropriado para a captura de animais mais agressivos.

“A gente captura muitos animais, mas uma jaguatirica é até inusitado”, afirmou o soldado Edvan Aparecido, que aproveitou para dar um recado às pessoas para que evitem contato com animais silvestres e toda vez que encontrar algum que avisem aos homens do Corpo de Bombeiros que estão habilitados para fazer este tipo de resgate.

Segundo Aparecido, após a lavratura do Boletim de Ocorrências o animal seria encaminhado ao Ibama para que decidisse como seria a soltura ao seu habitat.