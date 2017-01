Documentos originais da Secretaria de Saúde são encontrados jogados na avenida principal da cidade

Da Redação

Ontem, por volta de 12h:30min, motoristas e transeuntes que passavam pela Avenida Ariosto da Riva no trecho entre a Bebezinho até as proximidades da Loja União, foram surpreendidos por centenas de papéis que esvoaçavam ao “sabor do vento”. Muitas pessoas julgaram ser lixo mal acomodado que estaria esvoaçando no meio da avenida, algumas pessoas mais atentas, no entanto, foram ver de que se tratava e descobriram que eram documentos da Secretaria de Saúde de Alta Floresta, muitos comunicados internos e até cópias de licitações. Os papéis teriam caído de um veiculo que transportava a documentação, do prédio da Secretaria (próximo ao Fórum) até o almoxarifado da prefeitura que fica localizado no setor Industrial.

Assim que soube dos documentos, o Secretário de Saúde, José Luis Teixeira enviou uma equipe de servidores para verificar de que se tratava, a hipótese de acidente no transporte é a mais provável. “hoje nós transferimos alguns documentos, acho que foi um acidente”, explicou ao telefone para nossa equipe, enquanto participava de uma reunião de trabalho.

O Chefe de Gabinete, Coronel Ribeiro, assim que soube do acontecimento solicitou que fosse registrado um Boletim de Ocorrências e informou ainda que deverá criar uma Comissão de Sindicância para apurar a responsabilidade pelo acontecido, já que trata-se de documentos importantes que deveriam ficar acondicionados no almoxarifado, servindo de suporte para qualquer tipo de consulta futura.