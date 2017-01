Adolescente de 14 anos morre de dengue hemorrágica em MT

Nortão Online

Um adolescente de 14 anos, faleceu no último final de semana de dengue hemorrágica, em Colíder. O adolescente deu entrada no hospital regional, já apresentando sintomas avançados da doença.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Ambiental, Angela Paixão, hoje está sendo realizado um bloqueio, com aplicação do inseticida, em todo o bairro Jardim Universitário, onde o paciente morava.

Dois agentes, com bombas costais, estão realizando o trabalho. Angela ressaltou que o bairro não apresentava grande índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti e foi um caso que se agravou.

“É importante que aos primeiros sinais (febre alta e dor), o paciente procure uma unidade de saúde”, aconselha. Sobre as medidas que serão tomadas, ela explicou que os agentes de combate a endemias vão intensificar o trabalho de casa em casa, mas que depende muito também da própria população.

“É importante que toda a população colabore, acabando com os criadouros do mosquito, fazendo a limpeza constante do quintal. Essa colaboração é primordial”, alerta ela.

O que é Dengue hemorrágica?

A dengue hemorrágica acontece quando a pessoa infectada com o vírus da dengue sofre alterações na coagulação sanguínea. Se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte.

A dengue hemorrágica é uma reação grave do organismo ao vírus da dengue que provoca o surgimento de sangramentos, especialmente nos olhos, gengiva, ouvidos e nariz, por exemplo.

Geralmente, a dengue hemorrágica é mais frequente em pacientes que apresentam dengue pela 2ª vez, diferenciando-se por volta do 3º dia com o surgimento de hemorragias após o aparecimento da dor no fundo dos olhos, febre e dor pelo corpo, que são os sintomas da dengue clássica.

A dengue hemorrágica, se tratada a tempo, tem cura e o seu tratamento envolve principalmente o controle da hidratação através de injeção de soro na veia e, por isso, pode ser necessário ficar internado no hospital.