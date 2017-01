Globo diz que empresário vai comprometer Taques em delação

Muvuca Popular

O empresário matogrossense Alan Malouf, preso e depois solto em dezembro, está negociando uma delação premiada com o Ministério Público. O objeto central de sua delação será o tucano Pedro Taques, de quem Malouf sempre foi muito próximo”. A nota foi publicada no Jornal O Globo deste final de semana.

O esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) surgiu em 2015 para a quitação de dívidas da campanha de Pedro Taques (PSDB) ao governo do estado, em 2014, segundo o empresário Giovani Guizardi declarou ao Ministério Público Estadual (MPE), a partir de um outro acordo de delação premiada. Caso Alan abra reafirme oficialmente em delação que já disse em depoimento, esta será a terceira vez que o governador Pedro Taques é citado por delatores.

O governador do estado é acusado de ser beneficiário da quadrilha que teria causado um rombo milionário na Secretaria de Educação do estado, por meio de fraudes em licitações para obras e reformas de escolas públicas.

Em nota, Taques disse lamentar o envolvimento do nome dele do caso, negou envolvimento com a organização e alegou que as contas da sua campanha eleitoral de 2014 foram aprovadas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral.

No entanto, Alan estaria reunindo provas que comprovam o beneficiamento de Pedro Taques no esquema, para fechar o acordo de delação.

Em Mato Grosso é papo corrente que, devido a proximidade do governador com o Ministério Público, o órgão estaria propenso a blindá-lo, como já fez o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, pelo menos até o final do seu mandato.

Taques faz repasses suplementares generosos para o MP. Recentemente o chefe da investigação no Gaeco, Marco Aurélio, isentou publicamente o governador através de elogios na imprensa. O novo chefe do Ministério Público estadual, Mauro Curvo e a juíza responsável pelo caso, Selma Rosane, vão no mesmo embalo, tentando proteger Taques, mesmo tendo sido acusado por mais de um delator, e haver fortes indícios de seu envolvimento no esquema que arrecadou propina na Secretaria de Educação.