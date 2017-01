Elói comemora sucesso na administração e mostra camioneta adquirida em dezembro

Da Redação

O vereador Eloi Crestani, que presidiu a Câmara Municipal no biênio passado, mostrou para a reportagem do Jornal O Diário, a camioneta adquirida no ultimo mês de seu mandato, uma S-10, que custou para os cofres públicos R$ 125.900,00. “Esse veículo será muito interessante para que os vereadores desenvolvam seus trabalhos de visitação, para os trabalhos internos da Câmara e mais ainda, para diminuir os gastos, já que carro novo, não dá manutenção e gasta menos combustível”, analisa o edil. O vereador também fez um balando dos dois anos que ficou a frente do Legislativo.

Dentre as conquistas que fez questão de registrar está a implantação e padronização dos uniformes para todos os servidores, com padronização diferenciadas para os vigilantes. Tambem foi implantado o auxilio alimentação, desde março do ano passado, de R$ 150,00 mensais para cada servidor. Outra conquista dirigida aos funcionários foi o respeito á data base com as revisões anuais, de 6,23% em 2015 e 11,28% em 2016, além de ter implantado uma reforma administrativa com melhora substancial nos salários de vigias e setor de limpeza.

à administração de Crestani não descuidou do espaço físico da Casa, que poassou ppor reforma com quase 3.00m² de pintura, substituições de janelas externas e portas internas por “blindex”.

Outros investimentos com pessoal foram desenvolvidos, como a realização de cursos para os servidores, convênio com a Interlegis do senado Federal que implantou o novo layout do site da Câmara de maneira gratuita. “E ainda deixamos R$ 85.000,00 para pagamento de mesas, cadeiras, computadores e impressoras para atender aos novos vereadores. Mas o que acredito que tenha sido uma grande vitória foi a devolução de R$ 202.774,00 para a prefeitura. Nós conversamos com o prefeito e sugerimos a destinação deste recurso, como foi uma economia que a Câmara fez, para a compra de um carro para servir a casa de apoio em Cuiabá e um ônibus para o departamento de esportes, o prefeito sinalizou positivamente e nós ficamos muito otimistas em mais esta conquista”, comemorou.