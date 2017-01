Educação inicia validação das inscrições para o processo seletivo simplificado

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, o processo de conferência e validação da documentação dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 011/2016. As inscrições foram realizadas on-line num período de 30 dias, do dia 15 de dezembro de 2016 ao dia 15 de janeiro de 2017.

A Prefeitura de Alta Floresta visa, por meio do Processo Seletivo Simplificado, a contratação temporária de professores, técnicos em desenvolvimento infantil (TDI), vigia, limpeza, motorista, nutricionista e técnico administrativo para atender a rede municipal de ensino. Mais de 1.700 pessoas se inscreveram.

A coordenadora da Comissão de Avaliação, Mônica Marques, explicou que quem se inscreveu deverá comparecer na Escola Municipal Professor Benjamin Padoa, localizada na Avenida Ariosto da Riva, próximo a prefeitura, munidos da fixa de inscrição impressa e originais e cópias dos comprovantes de escolaridade, de cursos de formação continuada e dos documentos pessoais (RG e CPF).

“É importante que os inscritos não deixem para a última hora, pois se isso acontecer não teremos condições de atender todo mundo, então, orientamos que venham o quanto antes, pois temos uma equipe preparada para o atendimento”, alerta.

A conferência da documentação será realizada somente até sexta-feira, dia 21 de janeiro, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.