Acidente: Dois ficam feridos na MT-208

Notícia Exata

Um homem de 42 anos e uma mulher de 49 ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (16), após envolverem-se em um acidente na rodovia MT-208, no trevo de acesso a perimetral Rogério Silva, perímetro urbano de Alta Floresta. Conforme a PM, os dois condutores seguiam sentido Carlinda/Alta Floresta, quando o condutor da moto Flash, vermelha, ano 2012, adentrar a perimetral, mas acabou desistindo, retornando para a rodovia, quando houve o choque a moto Biz conduzida pela mulher. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, a motociclista apresentou escoriações, já o homem deu entrada no Pronto Socorro com suspeita de fratura da clavícula e escoriações.