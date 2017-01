Prefeitura recupera mais de 30 quilômetros de estradas na região do Porto de Areia

Lindomar Leal Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta completou esta semana a recuperação de mais de 30 quilômetros de estradas, entre vicinais e a Rodovia Estadual MT-325, localizadas na região do Porto de Areia, do outro lado do Rio Teles Pires. Desde o final do mês de dezembro de 2016 uma patrulha mecanizada da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), composta por 01 motoniveladora (patrol), 01 pá carregadeira e 02 caminhões basculantes, realiza a recuperação de pontos críticos e encascalhamento das estradas, com a implantação de lombadas e saídas de água.

Na última quinta-feira, 12, o secretário de Infraestrutura, Eloi Luiz de Almeida, acompanhou a recuperação de trechos críticos da MT-325. Ele explicou que o período chuvoso castigou a rodovia e as demais estradas do setor dificultando o acesso dos produtores às suas propriedades bem como o transporte da produção agrícola. A região conta com mais de 800 hectares de soja plantados. A colheita deve começar em breve.

O serviço de recuperação, incluindo o encascalhamento, melhorou significativamente as condições de trafegabilidade das estadas principalmente da rodovia estadual. “Estamos conseguindo melhorar as condições de acessibilidade, porque antes, como tinha só areia na estrada, os veículos tinham dificuldades para passar, além das valetas e pontos de atoleiro que se formaram com as chuvas. Agora a realidade é bem diferente, estamos garantindo o acesso e boas condições de trafegabilidade”, ressaltou o secretário Eloi Luiz de Almeida.