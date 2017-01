ACREDITAR E CRESCER: Beto Móveis inaugura segunda filial em AF

Kariny Santos

Aconteceu nesta sexta-feira 13, a inauguração da segunda loja da empresa Beto Móveis em Alta Floresta. A filial está localizada na Avenida Ariosto da Riva, no prédio da Antiga Rio Móveis, no Centro da cidade.

Conforme o gerente da filial, Otalírio Carvalhais, a empresa Beto Móveis está há cinco anos em Alta Floresta trabalhando com a venda de móveis novos e usados e com a abertura da segunda loja pretende trazer novidades, “a Beto Móveis com o lema você conhece, você confia está trazendo para Alta Floresta esta nova loja de móveis e eletrodomésticos com a linha diferenciada de móveis, vamos trabalhar com a linha industrial, vamos ter de tudo aqui desde uma serra pra açougue até em chapas para lanches, vai ser uma linha completa”, pontuou.

Segundo o gerente o que levou montar esta filial foi a necessidade de atender estes clientes especialmente comerciantes que precisavam buscar esses itens industriais em outros municípios por não ter em Alta Floresta.

A loja também vai trabalhar com a linha de móveis e eletrodomésticos para residência e para escritórios.