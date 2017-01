Netinho prometeu dar celeridade aos projetos importantes para a cidade

Da Redação

O vereador Manoel de Moura Nunes, o Netinho, presidente da Câmara Municipal, prometeu celeridade nos projetos importantes para o município de Paranaíta. Nos primeiros quatro anos de Tony Rufatto, Netinho fez uma oposição sistemática ao governo municipal, no entanto, logo na posse, ele seguiu o depoimento de Tony Rufatto afirmando que a união e o diálogo é positivo para o município. Como presidente do legislativo ele iria perseguir esta meta. “Eu vejo que tendo esse diálogo, tocando dessa forma é possível que os quatro anos seja muito bom para Paranaíta”, afirmou.

“Aonde tiver mais diálogo tem o melhor entendimento, todos os vereadores marcaram presença nesta reunião, ouvindo a prposta do prefeito em fazer algumas alterações na parte administrativa, esperamos que seja conquistado aquilo que ele almeja e que seja o melhor por Paranaíta e a Câmara não está aqui para ser empecilho nesta situação, muito pelo contrário para contribuir para aquilo que for melhor par ao nosso cidadão paranaitense”, disse netinho.

Foi o próprio Netinho que, durante a reunião, apresentou experiências de outras cidades no que diz respeito à Secretaria de Esportes, levantando a discussão sobre a importância da manutenção do status de secretaria para a pasta. Outros vereadores seguiram a mesma ideia e apoiaram a manutenção da secretaria, dentre eles os vereadores Elvis Pedroso, Edmilson Motta e Rusdaell Barbosa, que reafirmou a importância da secretaria. “Acho que a secretaria de Esportes vai ser muito viável para gente fazer um trabalho com adolescentes, e jovens pra tirarmos do alcoolismo e das drogas e eu acredito muito no esporte que vai ser o salvador da pátria não só no nosso município, como no Brasil”, afirmou.