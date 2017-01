EMENDA IMPOSITIVA: Ex-presidente Elói Crestani “carimba” recurso e prefeitura deverá adquirir ônibus para o esporte

O ex-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Elói Crestani (PMDB) devolveu para a prefeitura municipal, sobras de recursos do exercício de 2016, no valor de R$ 202.774,05 – duzentos e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos.

Conforme o vereador, a sobra no caixa é resultado de uma gestão responsável e com respeito ao dinheiro público, empreendida na administração da Câmara Municipal durante seu mandato de presidente.

A economia de recursos não impediu a mesa diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta, de ter realizado grandes investimentos na estrutura do poder Legislativo. Elói Crestani comprou a vista uma caminhonete S-10 0 KM, completa, no valor de R$ 125.900,00. O veículo ficará a serviço dos vereadores e funcionários em funções institucionais.

O ex-presidente também deixou licitado e empenhado R$ 85.192.80 destinados a compra de equipamentos como computadores, impressora, armários, cadeiras, mesas e ar-condicionado, tendo em vista que o número de vagas no Legislativo municipal subiu para 13 vereadores.

“Deixei a Câmara Municipal 100% equipada e com toda estrutura para os vereadores e funcionários exercerem suas funções”, disse Elói.

Os avanços conquistados pela Câmara Municipal durante seu mandato foram destacados pelo parlamentar. Ele cita a valorização dos servidores, beneficiados com a criação do Auxilio Alimentação e recebimento de uniforme sem nenhum ônus. E a qualificação do funcionalismo com cursos e treinamentos.

“Homologuei o concurso que estava na justiça e convoquei 6 servidores, numa demonstração que priorizei os servidores efetivos e não o empreguismo político”, frisa o ex-presidente.

Em seu mandato, segundo Elói, os vereadores foram valorizados e prevaleceu um clima de harmonia e

bom relacionamento entre todos, não havendo situações de conflito entre os parlamentares.Outra ação apontada pelo parlamentar foi a reforma na sede do poder Legislativo, que recebeu pintura padronizada e todas as portas de madeira foram substituídas por blindex. A reforma envolveu 2.980 metros quadrados de obras com um investimento de R$ 65 mil.

O peemedebista afirmou que conversou com Asiel Bezerra sobre o uso do recurso devolvido pela Câmara. Segundo ele, o prefeito assumiu o compromisso de comprar um veículo 0 KM, no valor de R$ 50 mil para disponibilizar para a casa de apoio do município em Cuiabá, para transportar os pacientes de Alta Floresta que vão fazer tratamento de saúde na capital do Estado.

Restante será destinado a compra de ônibus para o esporte

E o restante, conforme Elói, será usado para a compra de um ônibus seminovo para a secretaria de Esportes do município. Sua utilidade seria o transporte de atletas que participam de competições em outras cidades. “Eu fiz estas indicações e espero que o prefeito cumpra com o que foi combinado”, observa.

A decisão do ex-presidente foi motivada por solicitações da classe esportiva de Alta Floresta que clama há anos por esse beneficio. Nossa redação manteve contato com o prefeito Asiel Bezerra que confirmou a solicitação do ex-presidente. De acordo com ele, a Prefeitura irá adquirir um ônibus rodoviário para o segmento esportivo.

Elói analisa que concluiu o seu mandato de presidente com plena convicção que cumpriu com excelente desempenho a sua atribuição a frente do cargo. “Estou na Câmara Municipal para trabalhar para a sociedade alta-florestense. E se daqui há dois anos os companheiros vereadores acharem que eu devo voltar a presidência, meu nome está à disposição para dar o melhor de mim na frente do poder Legislativo”.