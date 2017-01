Tamanduá-mirim é capturado pelo corpo de bombeiros após tentar invadir empresa no centro da cidade

Kariny Santos

Uma empresa de concertos de eletrônicos, localizada na Avenida Ariosto da Riva recebeu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12) uma visita um tanto inusitada, um tamanduá mirim resolveu dar uma volta pelo centro de Alta Floresta e tentou invadir o prédio da empresa.

Internautas registraram em fotos e vídeos a presença do pequeno animal, que estava circulando tranquilamente pela calçada e, em seguida tentou invadir a empresa, em busca de um local para se esconder. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do animal, que foi devolvido ao seu habitat natural.

O tamanduá-mirim é conhecido também como tamanduá de colarinho, colete ou tamanduá do sul. Espécie de tamanduá das regiões sul-americanas, é um animal solitário e encontrado em muitos habitats como florestas e savanas. Ele se alimenta de formigas, cupim e abelhas. Essa espécie possui as garras dianteiras muito fortes e são usadas para abrir o ninho dos insetos ou se defender de seus inimigos.

Quando ameaçados eles usam suas poderosas garras dianteiras como forma de defesa pessoal. Se ele é ameaçado em uma árvore, ele agarra algum galho com seus pés e rabo, deixando seus braços livres para o combate. Se ele é atacado no chão, ele se escora em pedras ou árvores, fica em pé e agarra o oponente com as mãos.

Os tamanduás são parentes próximos de preguiças e tatus. São 4 espécies de tamanduás e, como os tatus e as preguiças, só existem no novo mundo.