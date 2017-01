Prefeitura irá economizar 1,6 milhão com Reforma Administrativa

Da Redação

O prefeito de Paranaíta, Tony Rufatto (PSDB) reuniu-se com vereadores ontem pela manhã para explicar as mudanças que pretende fazer na Reforma Administrativa a ser enviada à Câmara. O projeto deve ser votado em regime de urgência nesta sexta-feira para entrar em vigor já a partir da próxima semana. Na reunião, além de apresentar as propostas aos vereadores, o prefeito abriu para sugestões, que seriam acrescentadas no projeto original. A ideia inicial era diminuir de 15 para 8 secretarias, mas ficou decidido manter o status da Secretaria de Esportes, que deve englobar a Cultura e o Lazer em sua pasta, aumentando para 9 o número de secretarias. “Vai reduzir as secretarias, mas as pastas vão existir normalmente com diretores, com autonomia para que possa conduzir a pasta, só não vai mais ter status de secretário. Nós vamos ter mais governabilidade fazendo com que o município saia do comodismo”, afirmou.

Com as mudanças, Paranaíta irá economizar, de maneira direta, mais de 1,6 milhão de reais com pessoal nos próximos quatro anos. Indiretamente, com a criação de alguns departamentos, a economia será muito maior, já que alguns serviços que hoje são terceirizados, serão desenvolvidos pela própria administração. “A economia indireta vai ser muito maior do que isso, nós estamos criando cargos e trazendo pessoas que vão dar condições do município economizar muito mais, mecânico, engenheiro, técnico agropecuária, eu tenho a certeza que nós vamos ter uma máquina enxuta, técnica e e com bastante resultado e com governabilidade”, explicou Tony Rufatto.

Durante toda a reunião, que foi acompanhada com exclusividade pelo Jornal O Diário, a expressão que mais se ouviu do prefeito Tony Rufatto foi “parceria”, chamando os vereadores a fazerem uma gestão participativa, inclusive com indicação de nomes para ocupar cargos importantes na administração. “Eu fiz o convite para que nos ajudem a governar Paranaíta, que tenha mais união, mais participação, discutir aquilo que for bom para o cidadão, fomos eleitos para isso e já que as pessoas falam que a bandeira é Paranaíta, então é oportunidade, acho que foi dado um grande passo hoje, primeiro a Reforma Administrativa e tenho a certeza que vem muita coisa boa por aí, acho que a Câmara de Vereadores vai ser parceira do Executivo e tenho a certeza que o município vai ganhar com isso, principalmente o cidadão”, apostou Rufatto.