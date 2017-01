Nova secretária de educação comenta sobre metas do seu mandato

Kariny Santos

A nova secretária de educação, a professora Maria Iunar Portão, realizou na manhã desta quinta-feira, 12, uma coletiva de imprensa para a apresentação dos trabalhos e parcerias que a secretária realizará neste novo mandato.

Conforme a secretária, que já atuou nas universidades e diversas escolas do município, o objetivo é focar o trabalho na educação em cima do índice de desenvolvimento, que é uma exigência do MEC, conforme a secretária uma equipe em excelência de conhecimento educacional, está sendo criada para que possa ser desenvolvido este trabalho.

“Eu vejo que Alta Floresta não é mais uma cidadezinha do Mato Grosso, Alta Floresta é uma cidade polo educacional e tem profissionais qualificados para que nós possamos desenvolver um bom trabalho e para sermos reconhecidas em nível de país ela não pode mais ficar uma cidade qualquer no norte do estado ela precisa alavancar principalmente no setor educacional e hoje mais duas secretarias em junção a secretaria de educação”, destacou Iunar.

A partir de 2017 foram realizadas diversas junções de secretárias as secretarias de Cultura e Esporte e lazer agora são adjuntas a pasta da educação, conforme Iunar o objetivo é criar projetos e ações para trazer cultura e o esporte à vida do cidadão Altaflorestense, “a comunidade que necessita deste momento de lazer, este momento de esporte e em especial a cultura, a cultura no município de Alta Floresta ela precisa ser alavancada e reconhecida porque aqui nós temos coisas maravilhosas e podemos estar fazendo um trabalho bem referenciado”, destacou.

Conforme a secretária as primeiras ações quando retornar as aulas é ir a loco nas escolas e creches do município, para buscar soluções para as dificuldades e os problemas nas escolas, “nós vamos estar trabalhando juntos, direto as escolas não só com as escolas do município, mas também as do estado que estão aqui no município de Alta Floresta eu estou aqui aberta para receber a hora que eles quiserem”, conforme Iunar as universidades do município já tem procurado a secretária para realizar parcerias.