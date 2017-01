Empresa que substituirá Constran na construção de Usina, começa contratação

Kariny Santos

A manhã desta quinta-feira, 12, iniciou movimentada no complexo Esportivo Geraldo Ramos, Ginásio de Esportes, a Empresa São Manoel Energia junto com a empresa CESBI, que vai substituir Consórcio Constran-UTC, realizou uma seleção para a contratação de 100 funcionários para dar continuidade nós trabalhos da usina.

Desde segunda-feira, 09, os dias têm sido tumultuados na sede do Sine de Alta Floresta, onde rumores de possíveis vagas de trabalho na usina hidroelétrica São Manoel mobilizaram centenas de candidatos, porém apenas nesta quarta-feira foi divulgada a existência de 100 vagas para auxiliares. Na primeira fase de entrevistas pouco mais de cem senhas foram distribuídas. Conforme informações ao decorrer dos próximos dias novas vagas devem ser disponibilizadas.

A nossa equipe tentou contato com a assessoria de imprensa da Empresa São Manoel Energia, porém até o fechamento desta redação, não obtivemos retorno.

No mês de dezembro centenas de trabalhadores no canteiro de obras da UHE São Manoel, foram dispensados. Após a demissão em massa, ocorrida devido o fim do contrato da empresa prestadora de serviços, surgiram diversas especulações sobre a nova empresa e as vagas que seriam oferecidas.