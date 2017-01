“UTIs judiciais” prometidas para fim de ano não ficaram prontas e ultrapassam prazo determinado pela Juíza

Kariny Santos

As obras de construção dos 10 leitos de UTI no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, iniciaram nos primeiros dias do mês de agosto de 2016, após a justiça deferir o pedido de bloqueio de valores da conta do governo estadual, na ordem de R$ 1.635.076,10 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e setenta e seis reais e dez centavos) destinados à construção de leitos de UTI, o prazo de conclusão da obra era de 120 dias e os leitos deveriam entrar em funcionamento ainda no ano de 2016, porém devido um aumento no orçamento, as obras estão paradas desde dezembro. Além dos leitos de UTI, o projeto consta com a construção de uma nova cozinha, o que trará melhorias na estrutura do hospital.

Conforme o diretor geral do HRAS-AF, José Marcos, a diretoria solicitou no inicio de dezembro um bloqueio de uma nova verba de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que até o momento não foi liberada pela Juíza responsável pela ação, a verba complementar é para a compra de equipamentos para a UTI, pagamentos da mão de obra e materiais para a conclusão da mesma.

A ação movida pela justiça obrigando a construção dos leitos de UTI no Hospital Regional de Alta Floresta, que atende os municípios da região do Alto Tapajós, se deve à falta de disponibilidade de leitos e intensa reclamação dos usuários, que inclusive entram na Justiça para ter o direito à regulação em outros municípios. Conforme o Ministério da Saúde, em Mato Grosso existem 698 leitos de UTIs, sendo 412 com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 286 para atender convênios e pacientes com planos particulares. Somente o Hospital Regional Albert Sabin, encaminhou para tratamento em UTI em outros municípios 243 pacientes em 2014, sendo 85 em UTI aérea e 158 via transporte terrestre. Segundo os dados do HRAS-AF, em 2015 foram transferidos para tratamento em UTI em outros municípios 127 pacientes, sendo por regulação de UTI Aérea 58 pacientes, e por regulação terrestre 69 pacientes; em 2016 foram transferidos para tratamento em UTI em outros municípios 143 pacientes, sendo por regulação de UTI Aérea 50 pacientes, e por regulação terrestre 93 pacientes.

No mês de novembro de 2015 o governador do Estado de Mato Grosso Pedro Taques esteve em Alta Floresta e anunciou a construção dos leitos “em 45 dias”, após mais de um ano de sua primeira e até então única visita ao município, as unidades de Terapia Intensiva estão sendo construídas, mas não por “desejo do Governo”, e sim porque a justiça bloqueou os recursos e contratou o serviço, mostrando o descaso do governo para com a saúde.