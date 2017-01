Neia defende diálogo e se mostra capacitada em assumir a administração

Da Redação

A vice-prefeita Marineia Munhoz conduziu a primeira parte da reunião de secretários e superintendentes na manhã desta terça-feira, 10, no gabinete da prefeitura Municipal de Alta Floresta. Ele deve assumir oficialmente nas próximas horas (depende de votação na Câmara) os destinos da administração pública Alta Floresta para que o prefeito Asiel Bezerra possa viajar em uma missão internacional na Alemanha. Na reunião, Néia solicitou dos secretários que primem pelo diálogo para que as ações da prefeitura possam fluir com mais rapidez a eficiência.

“Nós temos tivemos um entendimento de que a gente tem que ter muita harmonia entre as secretarias, temos que ter muito diálogo para o bem estar de nossa cidade e falamos sobre o desenvolvimento do município, no sentido de que todos tem que entender o que uma pasta tem que fazer mas sem ulptrapassar a hierarquia”, explicou Néia Munhoz.

A palavra parceria esteve sempre no centro das discussões, demonstrando que é preciso ter acima de tudo muita união entre os secretários e toda equipe de servidores públicos. “Tem que ter parceria dos secretários, cada pasta tem que ter o seu critério de trabalho, seu desenvolvimento (de ações) e se eles não fizerem desta forma não tem como atingir os objetivos”, explicou Neia.

Sobre a sua aparente falta de experiência política e no que diz respeito à administração, Néia mostrou-se bastante humilde e disposta a aprender, a ponto de afirmar que, se necessário tomar decisões importantes enquanto o prefeito Asiel Bezerra estiver ausente, que estará apta. “Para mim é uma experiência nova na minha vida, mas eu sinto que eu tenho condições de administrar, procurando sempre resolver com o jurídico, com nossos secretários, sem fazer nada extrapolando, sem decisões precipitadas, adquirindo conhecimento com paciência, sempre procurando discutir primeiro o assunto pra depois tomar decisões importantes”, afirmou. “Eu estou pronta a fazer o que for necessário por Alta Floresta”, finalizou.