LINHA DURA: Em primeira reunião de secretários, Ribeiro mostra intensão de organizar fluxo de documentação na prefeitura

Da Redação

Foi realizada nesta terça-feira, 10, a primeira reunião entre secretários e superintendentes de Alta Floresta, com a vice-prefeita Marineia Munhoz na condução das atividades. O prefeito Asiel Bezerra está em viagem à capital do Estado e se prepara para uma Missão internacional na Alemanha, que começa no próximo sábado.

Na reunião de ontem, o foco foi a organização e planejamento das atividades para o ano de 2017 e o chefe de Gabinete Antonio Ribeiro de Moraes conduziu a maior parte das discussões, mostrando a pretensão da administração municipal. “nosso objetivo como os secretários e os secretários adjuntos/superintendentes é um chamamento de união, lealdade e respeito à administração pública. Eu queria deixar muito bem claro isso, de que eu sou mais um secretário junto com eles e que nós temos que tocar esta máquina pública com seriedade, com respeito e que todo o cidadão altaflorestense venha a ganhar com isto”, afirmou.

Dentre as discussões que foram colocadas em pauta, está a necessidade de criação por parte de cada gestor (secretários e superintendentes) de um plano de trabalho que será colocado à apreciação do prefeito Asiel Bezerra e será acompanhado “mais de perto” pelo chefe de gabinete. “Eu vou trabalhar numa fiscalização dentro do que ele mesmo fez e me passou, obviamente se precisar que a gente possa complementar este plano de ação, nós iremos falar com o prefeito e iremos complementar este plano de ação de cada secretária”, explicou.

A reunião serviu também para dirimir dúvidas quanto ás mudanças que ocorreram na legislação municipal (Reforma Administrativa). “Confundiu-se muito a figura do secretário ajdunto e do superintendente, mas na verdade tem o secretário, o secretário adjunto/superintendente. A figura do secretário adjunto é o mesmo do superintendente, na verdade é status, de representatividade interna, salarial zero, ele vai ganhar como superintendente, pra justamente não onerar a prefeitura”, explicou.

Outra alteração após a Reforma Administrativa, que reduziu para seis o numero de secretarias, é que os secretários e os superintendente passaram a ser ordenadores de despesas. “O prefeito Asiel na administração passada, responde alguns processos até por erros e vícios de alguns secretários, então nós procuramos nesta nova formatação, o secretário ser responsabilidade pelos seus atos, se ele errar ele é responsável direto”, explicou. “Nós queremos que a Máquina funcione mas o primeiro responsável é o secretário e o superintendente, começa a responsabilidade ali pra não ficar só nas costas de uma única pessoa”.

Outra mudança substancial no novo modelo de gestão é a pretensão de padronização de várias atividades da prefeitura, dentre elas o cerimonial de eventos, modelo de documentação, fluxograma de documentação. “A gente vê documentos que, ora vai direto no prefeito, ora vai para um secretária, ora vai para um superintende, um gerente, um coordenador, então nós vamos dar um fluxogframa, a gestão pública precisa ter um fluxograma de documentação e hierarquia”, explicou. A ideia é implementar estas mudanças em no máximo uma semana.