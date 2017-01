Acusados de golpe em compra de gado no Nortão são recambiados para Alta Floresta

Nortão Online

Dois homens presos em Minas Gerais após um brilhante trabalho da Polícia Civil de Colíder e Nova Canaã, com o apoio operacional do Grupo Armado de Resposta Rápidas (Garra), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Polícia Civil do município de Morrinhos (GO), na operação Stelionattus Pecus, foram recambiados ontem (quinta-feira) para a cadeia de Alta Floresta.

Os acusados foram apresentados na delegacia de Colíder, pelo delegado Ruy Guilherme Peral da Silva. Os três golpistas fizeram duas vítimas em Nova Canaã do Norte, uma em Colíder, duas em Nova Monte Verde, uma em Primavera do Leste, entre outras. O prejuízo causado por eles está avaliado em mais de R$ 2 milhões.

“Tivemos êxito, a polícia tem se esforçado por meio de seus desdobramentos, nas delegacias e demais do interior, para combater essas práticas”, disse o delegado. Sobre o comprador, da cidade de Morrinhos, que recebeu cerca de 200 cabeças de gado, também não está com envolvimento descartado. “Ele foi preso preventivamente, e agora estamos trabalhando para localizar outro elemento foragido, que tudo indica que seja o líder dessa organização criminosa”, explicou o delegado.

A organização criminosa simulava a compra de gado Nelore PO (Puro de Origem), junto a pecuaristas do Nortão. As investigações foram comandadas pela Delegacia da Polícia Civil de Nova Canaã do Norte.

Fazendo se passar por grandes compradores de gado, o grupo aplicou o golpe em proprietários de fazendas dos municípios de Nova Canaã do Norte, Monte Verde, Carlinda e Colíder, que denunciaram a venda do gado sem recebimento do pagamento.

A investigação resultou na recuperação de 292 cabeças de gado furtadas pela quadrilha, das quais 192 foram apreendidas na operação e 100 confiscadas por decisão judicial da comarca de Nova Monte Verde.

Ao longo da investigação, foi descoberto que 202 cabeças de gado foram levadas para a cidade de Morrinho (GO) e compradas por um homem de 51 anos pelo valor de R$ 195 mil, à vista, que posteriormente fez a revenda a outros produtores locais.