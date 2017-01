Sine já está confeccionando Carteiras de Trabalho

Kariny Santos

Após o ano de 2016 conturbado, com a mudança no formato da confecção de carteiras de trabalho, de manual para digitalizada, o SINE de Alta Floresta, já está realizando a confecção do material que demora em média de 30 dias para ser entregues.

Conforme o coordenador do SINE de Alta Floresta, Valdecir Pires, a unidade do município já esta realizando a emissão do documento, que agora passa a ser digitalizada. “Esse trabalho já começou, nós já voltamos a confeccionar, estávamos dependendo somente da nossa senha que já chegou e já estamos fazendo”, destacou.

Porém, muitos candidatos que solicitaram as carteiras ainda em 2016 não foram retirar seu documento, mais de 200 carteiras de trabalho estão aguardando a retirada no SINE. “Nós temos muitas carteiras não procuradas e essas carteiras precisam ser retiradas, senão elas vão voltar e quando ela volta ela fica 90 dias na superintendência e vai ter que ir lá para poder retirar em Sinop e nós esperamos, que a pessoa que tirou, que precisa deste documento, venham buscar”.

Para a retirada da carteira de trabalho não houve mudança nenhuma nas questões dos critérios, e vale lembrar que a pessoa para tirar sua carteira tem que ter a partir de 14 anos e não precisa estar acompanhados dos pais.