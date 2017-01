Rumores de vagas de emprego, lota SINE de Alta Floresta

Kariny Santos

A manhã desta segunda-feira, 09 foi tumultuada na sede do SINE de Alta Floresta, após rumores de possíveis vagas de trabalho em usinas hidroelétricas da região. Conforme o coordenador do SINE, Valdecir Pires, até o momento não há vagas em nenhum dos empreendimentos que estão atuando na região, porém no decorrer da semana novas vagas de emprego devem surgir, “nós estamos na expectativa, está havendo a transição em um dos empreendimentos, na mudança de empresas, mas por enquanto nós só estamos esperando”, afirmou.

Segundo o coordenador os rumores de vagas nos empreendimentos regionais são comuns, em especial no início do ano, aonde diversos trabalhadores vêm para o município em busca de vagas, “são rumores, todo começo de ano é assim, há rumores de contratação e as especulações começam e o que eu posso deixar bem claro é que no SINE hoje (09), não há nenhuma vaga através das usinas, nenhuma usina disponibilizou vaga no SINE”, até o momento ainda não se tem vagas, “já mantivemos contatos com algumas empresas para saber quem vai assumir o empreendimento da São Manoel para posteriormente estarmos divulgando essas vagas”, pontuou.

Quando abrirem as vagas, novos impasses devem ocorrer uma vez que o SINE irá priorizar a mão de obra local e regional e, posteriormente deve atender os profissionais que vieram para Alta Floresta em busca de um emprego, conforme o coordenador o maior número de imigrantes são os estrangeiros vindo do Haiti e o maior número de migrantes são candidatos dos estados Nordestinos. “De outros países nós podemos afirmar categoricamente que o maior número de candidatos é do Haiti, os haitianos são os que mais tem de outros países aqui buscando uma vaga, mas nós temos colombianos, equatorianos, bolivianos, venezuelanos alguns Italianos na nossa região e os migrantes já partem mais da região do Nordeste”, destacou Valdecir.