Assaltos a mão armada apavora altaflorestense

Kariny Santos

A sexta-feira (06), iniciou movimentada para a Polícia Militar de Alta Floresta, que nas primeiras horas da manhã foi acionada para atender duas ocorrências de roubo a mão armada, onde foi registrada uma ocorrência de roubo a uma residência e um roubo a um a estabelecimento comercial.

O furto a residência foi registrado na Avenida Nossa Sra. Aparecida no Bairro Jardim dos Ipês e a vítima que trabalha como empregada doméstica disse que os patrões estão viajando e ao chegar para fazer a limpeza foi abordada por dois elementos armados com capacete e roupas escuras que após a abordagem a trancaram no banheiro externo da residência. A vitima falou pros criminosos que não tinha a chave da residência, o que dificultou dos criminosos realizarem “um limpa” e, acabaram levando apenas o seu aparelho celular.

O outro roubo foi registrado momentos após no Mercado Gaivota no Bairro Bom Pastor e pelas características repassadas pelas vítimas, os criminosos podem ser os mesmos que praticaram o roubo a residência anteriormente. Os suspeitos renderam as vitimas no momento que as mesmas estariam abrindo o estabelecimento, segundo a PM as vitimas tiveram os seus aparelhos celulares e dinheiros (valor não informado) levados pelos criminosos, os suspeitos utilizaram uma motocicleta de grande porte da cor preta.

Em uma ação rápida da PM em conjunto com a Força Tática da Polícia Militar, um dos suspeitos, que atende pela alcunha de “sombra”, de ser autor dos roubos realizados na manhã de sexta foi detido. O suspeito negou os crimes, porém foi reconhecido palas vítimas, como sendo autor dos referidos roubos.

Sombra, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil onde serão realizados os procedimentos que o caso requer.