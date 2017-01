Dr Asiel embarca esta semana para “Missão na Alemanha”

Da Redação

O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra, embarca no sábado para Frankfurt na Alemanha, aonde cumprirá uma agenda de encontros considerados importantíssimos para o futuro econômico de Alta Floresta. A missão, começa com uma visitação a um centro de reciclagem de lixo da cidade de Köln e encerra-se no dia 18, quarta-feira, com uma reunião com Arnd Nenstiel, um alto diretor para Políticas Agrícolas da “Bayer’s Crop Science”. O objetivo é “apresentar Alta Floresta como lugar ideal para implantar um projeto de território de desenvolvimento integrado sustentável para agricultura, pecuária, aquicultura, agroflorestal e floresta nativa”, explica o prefeito Asiel Bezerra. José Alesandro Rodrigues da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, acompanhará o prefeito altaflorestense, assim como um grupo de pesquisadores da FGV, que dará suporte ao prefeito altaflorestense.

Em meados de 2016 a Bayer, que atua no segmento farmacêutico e de produtos químicos, anunciou a compra da norte-americana Monsanto, líder mundial dos herbicidas e engenharia genética de sementes. O negócio gira em torno de 66 bilhões de dólares. Uma das propostas da Bayer/Monsanto é fomentar projetos sustentáveis e mudar a maneira como o mundo vê a Monsanto, agora com uma preocupação mais forte com o meio ambiente. “Nós vamos convidar os novos donos da Monsanto para que venham à Alta Floresta, conheçam a nossa realidade e que analisem, quem sabe, a possibilidade de construir a sede nacional na Monsanto, porque não?”, pergunta o prefeito.

A agenda de Asiel Bezerra na Alemanha inclui a chegada no sábado, 14, no dia 15 visita ao centro de reciclagem de lixo da cidade de Köln, jantar, no mesmo dia, com o chefe do departamento de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Colônia e com políticos locais, na segunda, dia 16 visita à cidade de Escheweiler, com objetivo de estabelecer parcerias para troca de conhecimentos e desenvolvimento de projetos conjuntos nas áreas de uso sustentável de recursos naturais, no mesmo dia encontro com o prefeito de Eschweiler Rudi Bertram com assinatura de carta de intenções para cooperação em “assuntos comuns”, visita ao lago artificial Blausteinsee e ao Centro de Educação Ambiental r Promoaçõa de Paisagem.

No dia 17 de janeiro, encontro em Nuremberg no instituto Fraunhofer com projeto de monitoramento ambiental para água, carbono e serviços ecoambientais. Haverá encontros com representes da cidade de Nuremberg para discussão de temas como oportunidades de mercado de crédito de carbono. O encerramento das visitas se dará no dia 18 com a diretoria da Bayer/Monsanto. “Eu sempre digo que Alta Floresta se transformará numa das mais importantes cidades de Mato Grosso e essa visita poderá gerar grandes negócios para o município”, aposta Asiel Bezerra.