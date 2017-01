Paranaíta: Prefeito realiza reunião de trabalho com a equipe da secretaria de saúde

Paranaíta Online

Com objetivo de planejar e discutir os caminhos da saúde paranaitense o Executivo Municipal se reuniu com servidores da pasta da saúde, essa foi a primeira reunião do novo mandato que Tony assumiu em Janeiro de 2017.

Acompanhado por assessores, secretários e de sua vice Sandra Vargas, o gestor dentre seus vários pedidos à equipe, exigiu como prioridade o atendimento de excelência e humanizado à população paranaitense e a quem necessitar.

Rufatto disse que estará passando por várias secretárias e conversando com seus servidores, sempre no sentido de atenderem bem os moradores. “Somos servidores públicos e a nossa maior obrigação é servir nosso povo e atendê-los com respeito e educação”.