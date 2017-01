EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE: Empresário cria ‘geladeira solidária’ em MT para ajudar pessoas carentes

G1

Com o objetivo de ajudar as pessoas mais carentes e moradores de rua, um empresário de Rondonópolis, decidiu montar uma “geladeira solidária’ em frente ao seu estabelecimeto, em uma avenida na região central do município. Sebastião Buquigaré diz que a ideia surgiu no ano passado, após uma viagem para Curitiba.

“Minha esposa e eu vimos essa geladeira na cidade e tivemos a ideia de fazermos a nossa geladeira solidária aqui. Em novembro a gente colocou o projeto em prática”, disse.

Todos os dias, o empresário coloca a geladeira na porta da sua empresa pela manhã e só a guarda no final do dia. De acordo com ele, qualquer pessoa pode levar um alimento e colocar na geladeira, desde que esteja dentro do prazo de validade.

Apesar de a ideia principal ser alimentar as pessoas carentes, qualquer um que passa pelo local pode pegar algo da geladeira para se alimentar. A princípio, a geladeira deveria ficar apenas até o Natal, no entanto, como o projeto deu certo, não tem data para ser encerrado. O empresário, inclusive, disse que aceita doações para manter o projeto em andamento.

“Desde que o alimento esteje dentro da sua data de validade, estarei a disposição para receber as doações, como já recebemos de algumas entidade, empresários e comerciantes, que são solidários. A geladeira não é para a gente, e sim para servimos essa população carente. ‘Quem tem põe, quem não tem tira’. Esse é o lema da nossa geladeira”, afirmou.