Prefeito lamenta estado dos veículos no pátio de obras

Assessoria

O prefeito, Maurício Ferreira de Souza, realizou na manhã desta terça-feira, dia 03 de janeiro, uma visita ao pátio de obras da Prefeitura de Peixoto de Azevedo,acompanhado pela vice prefeita Benta Noleto juntamente com seus secretários.

No local Maurício, relembrou propostas de campanha, como construir uma usina de asfalto no município, consertar as ruas e avenidas da cidade, pois atualmente tudo se encontra em péssimo estado, “vou colocar em prática minhas propostas de campanha, por isso preciso do empenho de cada um, trabalhando junto com a administração”, afirmou Maurício para os servidores presentes.

Após se reunir com os servidores, o prefeito realizou uma vistoria pelo pátio e diz se sentir surpreso de como encontrou, no local há muitos veículos abandonados, uns ainda dá para ser recuperados, já outros, Maurício pretende leiloar, e usar o dinheiro em equipamentos e maquinários novos e beneficiar o município. Maurício também pediu para que os trabalhadores pudessem economizar, nem se seja nas simples coisas, pois fazem a diferença.