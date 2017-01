Eleito presidente da Câmara, Emerson defende união em busca de investimento

Da Redação

O vereador Emerson Machado (PMDB) foi eleito neste domingo (01) novo presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta. Ele obteve 9 dos 13 votos para dar sequencia ao trabalho do também peemedebista Elói Crestani. Machado terá como vice-presidente o vereador Charles Miranda, primeiro secretário Marcos Menin e segundo secretário Mendonça.

Após a eleição, que aconteceu durante a cerimônia de posse do prefeito Asiel Bezerra e da vice-prefeita Neia Munhóz, o novo presidente falou sobre as propostas de trabalho para o novo mandato. Machado, que presidiu o Legislativo no primeiro biênio da gestão anterior, seguiu o discurso do prefeito reeleito e defendeu a união da comunidade para a busca de investimentos no município e o seu desenvolvimento. “Nós temos que buscar investimentos pra nossa cidade, buscar empresas para gerar emprego, renda para o nosso município, asfaltar nossa cidade, fazê-la crescer, porque nossa cidade é cidade-polo, temos que ser tratados pelo governo como cidade-polo”, defendeu.

Machado também defendeu harmonia dentro do Poder Legislativo e assegurou que vai administrar a Casa de Leis sem restrições aos vereadores que compuseram a chapa liderada por Dida Pires. O novo presidente citou que tem bom relacionamento com Pires e pretende estreitar o conhecimento com os demais membros da chapa derrotada neste domingo. “Acredito que nós vamos conversar, termos uma harmonia dentro da Câmara. São pessoas que querem trabalhar pelo município”, conclui.