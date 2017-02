Coronel Ribeiro assume chefia de gabinete da Prefeitura de Alta Floresta

Kariny Santos

O coronel Antônio Ribeiro de Moraes assumiu, neste domingo (01), o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Alta Floresta. Ribeiro, que a principio era pré candidato a prefeitura, foi o coordenador da campanha de Asiel Bezerra. “Nós temos que estar sempre preparados para todas as surpresas que a gente se depara na vida, agradeço esta oportunidade, eu considero que Deus me colocou neste lugar, fui indicado pelo homem, mas Deus havia preparado isso”, destacou.

Conforme ele, o estilo ‘linha dura’ utilizado no comando da Policia Militar deve permanecer à frente da pasta, o que considera ser essencial para o bom andamento da administração pública. “Nós temos que ser bastante maleáveis enquanto a máquina funcione dentro dos princípios da administração pública. A partir do momento que ela deixa essa engrenagem, ai nós temos que ter a outra linha, que é a linha realmente do homem público. Hoje o coronel-secretario de prefeitura e nós temos que ser duro”, pontuou.

Uma das primeiras ações no novo cargo, conforme Ribeiro, é buscar parceria com o Ministério Público. “O primeiro ato nosso é reunir com o Ministério Público, para que nós possamos fazer uma parceria e todos os eventos que passarem pela minha sala, o Ministério Público terá ciência de tudo que está passando por ali, seja ela direta ou indiretamente ligada na minha pasta”, destacou.

O cargo de chefe de gabinete é muito comum em instituições públicas, o profissional que ocupa esse cargo trabalha de forma a auxiliar o representante do gabinete onde atua. Por exemplo, o chefe de gabinete do prefeito é uma espécie de assistente de confiança do gestor e ao mesmo tempo gere o funcionamento do seu gabinete. Isso pode ser aplicado a outros tipos de representantes de gabinetes. Por ser um cargo de confiança, não existe qualquer formação que faça com que uma pessoa possa ser chefe de gabinete.

Pelo fato de o chefe de gabinete ser escolhido e nomeado pelo representante do gabinete, dado que é um cargo de confiança, tanto uma pessoa que tenha cursado letras como alguém que tenha uma graduação em gestão pública ou engenharia pode chefiar um gabinete. Assim sendo, não existe forma de alguém escolher a carreira de chefe de gabinete sem que seja escolhido para atuar nesse cargo. O cargo de chefe de gabinete é bastante exigente, não só por ser um cargo de confiança, mas também por abarcar uma série de funções. Além de gerenciar o funcionamento do gabinete, o chefe de gabinete presta todo o tipo de auxílio ao representante do gabinete, podendo ser ele o responsável pela agenda, gestão da assessoria e, inclusive, receber algumas pessoas e ir a alguns eventos em nome do representante do gabinete que chefia.

