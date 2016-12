Vereador diz que notícias sobre aumento salarial de vereadores são inverdades

As notícias veiculadas por sites locais e regionais, de que os vereadores altaflorestenses receberão aumento salarial a partir da próxima gestão deixou os representantes do Poder Legislativo Municipal surpresos. As informações seriam que os vereadores se reuniram em sessão extraordinária de forma secreta, aprovando lei nesse sentido. No entanto, isso não ocorreu.

Conforme o vereador Emerson Machado (PMDB), eleito para seu terceiro mandato, essas notícias não são verdadeiras. O edil confirmou que a assessoria jurídica da Casa está tomando providências e deverá acionar a Justiça já que não ocorreu o reajuste. “Eu estou aqui há oito anos e o salário é o mesmo de quando entrei e vou para o terceiro mandato com o mesmo salário”, explicou.

Machado também contestou a informação de que o suposto aumento teria sido votado em sessão fechada. “Aqui todas as sessões são abertas ao público, inclusive as extraordinárias. Nós fazemos questão de tornar público nossos atos”, atestou, reforçando que “vereador não teve um real sequer de aumento”.

Um dos vereadores eleitos para o primeiro mandato, conforme Emerson, chegou a ser interpelado por populares, questionando o suposto aumento. “Ele foi apenas diplomado, mas não foi empossado. Ninguém aumentou salário”, concluiu.