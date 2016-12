Trator furtado é recuperado em menos 24 horas pela PM

Da Redação

Em uma ação rápida da Policia Militar de Alta Floresta foi recuperado na tarde desta segunda-feira, 26, um trator New Holland que havia sido furtado de uma propriedade rural durante a madrugada. O furto do maquinário foi notado nas primeiras horas da manhã de ontem quando o proprietário chegou à fazenda para trabalhar e notou a falta do trator, New Holland S100, com PCA 800 Tatu, que havia sido levado por criminosos.

Após acionada, a guarnição PM do Tenente Rodrigues iniciou os trabalhos e após o recolhimento das informações realizou rondas nas propriedades rurais vizinhas. Ao seguir os rastros do maquinário, localizou o trator por volta das 15:30hrs na Primeira Norte, escondido em meio uma mata próximo ao lixão. O trator foi encaminhado a delegacia de policia civil onde deve ser entregue ao proprietário.