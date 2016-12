Redutor de velocidade é construído na MT-208 em Alta Floresta

Kariny Santos

A Prefeitura de Alta Floresta começou nesta terça-feira, 27, a construção de um redutor de velocidade na rodovia MT-208, próximo à entrada do bairro Jardim das Oliveiras. Os motoristas que trafegam neste trecho foram orientados pelos Agentes de Trânsito de Alta Floresta. O redutor de velocidade está sendo construído naquele local em função das diversas ocorrências de acidentes, inclusive com vítimas fatais, terem aumentado nos últimos meses.

O acidente mais recente foi registrado no dia 17 de dezembro, envolvendo uma motocicleta e um veículo Fiat Pálio que ceifou a vida de José Ferreira Veloso, de 55 anos, conhecido como “Parafuso”. De acordo com informações da polícia, os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido Paranaíta. O motociclista, ao tentar fazer uma conversão para entrar na avenida principal de acesso ao bairro Jardim das Oliveiras, acabou sendo atingido no momento em que tentava fazer a manobra e foi arremessando a alguns metros. Parafuso foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional, mas não resistiu.