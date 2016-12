Mais de 3 mil pessoas estiveram curtindo o Domingo de Natal no Complexo dos Lagos em Matupá

Nortão Online

Neste domingo de Natal a estimativa é de que mais de 3.000 pessoas estiveram visitando o cartão postal da cidade de Matupá, o Complexo Turístico dos Lagos.

Muitas pessoas vindas de diversos municípios Mato-grossenses, como: Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Colíder, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte, Itaúba, Nova Santa Helena, Cláudia, Novo Mundo, Terra Nova do Norte e até cidades do Sul do Pará.

Uma grande movimentação foi averiguada nos Postos de Combustíveis, Hotéis, Supermercados, Conveniências, Bares, Restaurantes e Lanchonetes, fator extremamente positivo para o aquecimento da economia local e geração de empregos temporários neste final de ano.

A administração pública Matupaense está com uma equipe da secretaria de obras apostos em uma verdadeira força tarefa para manter o ambiente do Complexo dos Lagos limpo, arejado e agradável aos olhos de seus cidadãos e dos visitantes, numa clara e evidente demonstração de zelo e cuidado com o patrimônio público.

Os elogios são escancarados pelos que escolheram Matupá para curtir e compartilhar o Natal Iluminado e posteriormente o Reveillon 2017.

Fica o agradecimento e ao mesmo tempo solicitação á todos que vão usufruir deste espaço de recreação, lazer e turismo, a conscientização de jogar lixo no lixo e combater a depredação deste patrimônio que é de todos nós.