Homem é detido por populares em tentativa de furto em Mato Grosso

Olhar Direto

Populares “prenderam” um homem de 32 anos em Rondonópolis ao tentar furtar um comércio localizado no Parque Industrial Vetorasso. A situação foi registrada na madrugada desta terça-feira, 27 de dezembro.

O suspeito já estava detido no momento em que a Polícia Militar chegou ao local, segundo informações do site Agora MT.

Uma testemunha relatou ter ouvido o disparo do alarme do estabelecimento e se deparou com dois indivíduos no pátio do local ao ir verificar o que ocorria.

Um dos suspeitos conseguiu fugir do local tomando rumo desconhecido, enquanto o outro foi detido por populares.

As testemunhas relataram ainda para a Polícia Militar que o suspeito preso estava com uma chave aparentando ser de algum veículo.

O homem de 32 anos chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto atendimento em decorrência a alguns ferimentos provenientes da detenção por parte dos populares.