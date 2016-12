Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta inaugura lavador

Assessoria da PMAF

O prefeito Asiel Bezerra de Araújo e o secretário Eloi Luiz de Almeida inauguraram no começo da semana o lavador da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Alta Floresta. A solenidade de inauguração também contou com a presença de vereadores, funcionários da Sinfra, secretários municipais, e a vice-prefeita eleita Marinéia da Silva Munhoz.

De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura foram investidos mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com recursos próprios, na construção do lavador. A obra foi executada pelos reeducandos do Projeto Nova Chance e tem mais de 200 metros quadrados. “A partir de agora as máquinas e os caminhões poderão ser lavados antes de passarem por manutenção”, ressaltou Eloi Luiz de Almeida.

O Lavador foi construído a partir de um projeto padrão para lava a jato e atende todas as normas ambientais e sanitárias exigidas por lei. Possui compressor de ar e uma bomba de alta pressão, uma rampa com 03 caixas coletoras para o processo de decantação, com filtros, onde acontece a separação da água do resíduo, principalmente do óleo, sendo enviado para a rede de esgoto somente á água.