Férias Coletivas: Unidades Básicas de Saúde não vão parar

Kariny Santos

Com as festividades de final de ano a aflição dos moradores é saber os horários de funcionamento de bancos e departamentos públicos, desde PROCON a postos de saúde.

Conforme o secretario de Saúde de Alta Floresta, José Luiz Teixeira, os postos de saúde, diferente de anos anteriores, não realizarão férias coletivas e estão funcionando normalmente nesta sexta-feira 23, até as 11:00hrs da manhã devido uma reunião que deve ocorrer no período da tarde, e retornam suas atividades na segunda-feira, 26. Para a virada de ano, na sexta-feira (30), os postos devem funcionar normalmente até as 17:00hrs e retornarão no dia 02 de janeiro. Conforme o gestor o motivo de não haver uma “férias coletiva” é devido um processo judicial, que foi movido contra o município de Alta Floresta, quando em 2014 as unidades de saúde foram fechadas e foram feitas férias coletivas. “Isso já foi julgado e já foi dada a sentença e diante disso a sentença deixa claro que as unidades básicas de saúde não deverão fechar, nem dar férias coletivas nesta virada de ano e nem de Natal. Então para evitar qualquer constrangimento junto ao poder judiciário, as unidades estarão funcionando normalmente, tanto na ultima semana do ano quanto na primeira semana do ano novo”, destacou.

Os bancos para o Natal funcionarão até hoje (23) e retornarão no dia 26, já para o Ano Novo os bancos funcionarão no dia 29 e retornarão no dia 02 de janeiro de 2017. Segundo informações é uma determinação do banco central.

Conforme o coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em Alta Floresta, Valdecir do Nascimento, conforme um decreto municipal, o PROCON funcionou até na última sexta-feira (17) e deve retornar na segunda-feira (02) de janeiro, após o Ano Novo.